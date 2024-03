Ferrari riesce a limitare i danni. Laurienté, primi timidi segnali

CONSIGLI 6. Fa 502 in A, e diventa il 16mo di sempre più presente nella massima serie: prende gol da Pellegrini senza fare praticamente parate. Primo intervento ‘serio’ oltre metà ripresa su Baldanzi, replica nel finale ancora sull’ex Empoli.

PEDERSEN 5. Ben applicato nella sua metà campo, meno nell’altrui. La catena Spinazzola- El Shaarawy, tuttavia, consiglia prudenza. E quando il primo esce per infortunio, il contesto non cambia. E la prudenza del norvegese resta quella di prima. Mezzo voto in meno per la giocata con cui obbliga Erlic a immolarsi al 90’, prendendo un’ammonizione di cui né il Sassuolo né Erlic avevano bisogno.

ERLIC 6. Su Lukaku in prima battuta, sugli altri in seconda, il centrale croato. Non corre rischi, ma non evita alla retroguardia neroverde il 56mo gol stagionale. Prima sventato, poi fondamentale su Lukaku al 72’, si toglie da Sassuolo-Udinese trovando nel finale un ‘giallo’ che non ci voleva.

FERRARI 6. Lukaku gli ‘salta in testa’ in avvio ma deposita sul fondo e altrettanto fa nel recupero del primo tempo. Limita i danni.

VITI 5,5. Si riaffaccia all’undici iniziale dopo un mese si stop: tiene la posizione su Aouar e Karsdorp prima, su Celik e Baldanzi poi. Impreciso, con le attenuanti del caso, sul pallone che poteva riscrivere il match (41’ s.t. Tressoldi s.v.)

OBIANG 5,5. Lui invece non giocava dal 1’ dallo scorso maggio: i soli 9’ disputati fin qua ne fanno una sorpresa e suggeriscono ruggini dalle quali lo spagnolo si sfila con gestione molto ragionata, a volte troppo. E su Pellegrini non ‘esce’, né lui né altri… (26’ s.t. Volpato 6. Un paio di ghirigori, poca concretezza. Ma c’è)

RACIC 6. Buone letture e la giusta attenzione, sia su Cristante che su Pellegrini, nei confronti del quale palesa tuttavia un fatale ritardo quando il capitano giallorosso sblocca il match. Prova a riscattarsi cercando l’uno a uno con un tracciante dal limite, Svilar c’è (34’ s.t. Bajrami s.v. Provoca l’autopalo di Llorente)

DEFREL 5. Avrebbe la corsa che serve a tenere basso Spinazzola, ma non è brillante nello scatto. E si conferma tale, nonostante buona applicazione difensiva, anche al cospetto di Angelino (26’ s.t. Boloca 6. Quanto deve fa)

HENRIQUE 6. Più trequartista che centrocampista puro, il brasiliano, che Ballardini spedisce tra le linee a far valere passo e tecnica. Molta corsa e molto fosforo, ma un tantino ‘ingrigito’ rispetto alla sua miglior versione.

LAURIENTÉ 5,5. Ballardini sta provando a ‘rivitalizzarlo’ garantendogli la massima libertà di azione su tutto il fonte di attacco. Ne approfitta dando timidi segnali di risveglio. Timidi, però, troppo timidi…

PINAMONTI 6. Prova a farsi valere sui palloni alti rimediando diverse randellate dalla contraerea romanista. Alza la squadra all’occorrenza, si traveste da assist man defilandosi. Difficile chiedergli di più (34’ s.t. Mulattieri s.v. Si arrangia nel traffico)

s. f.