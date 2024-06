Festa della Repubblica. Alzabandiera in piazza Roma

Modena celebra la Festa della Repubblica con l’alzabandiera n piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare. Oggi l’iniziativa viene preceduta, dalle 9.40, dalla sfilata della banda cittadina ’A. Ferri’ per le vie del centro storico. L’alzabandiera, sulle note dell’inno di Mameli, è in programma alle 10 (ammaina bandiera alle 16.30). Al termine della cerimonia verrà letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il quale è prevista una breve esibizione della banda cittadina.

Il concerto della banda è in programma alle 21 al Teatro comunale Pavarotti Freni e non più nel cortile d’onore di Palazzo Ducale. Le previsioni meteorologiche di maltempo, infatti, hanno indotto gli organizzatori a cambiare la sede. L’accesso sarà libero a partire dalle 20.30, fino a esaurimento dei posti disponibili. La scoperta della magia del bronzo con la dimostrazione delle spettacolari tecniche di fusione e lavorazione del metallo è il tema portante delle visite guidate al Parco archeologico della Terramara di Montale in programma oggi. Come ogni prima domenica del mese e in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso al parco sarà gratuito (è consigliata la prenotazione). Gli archeologi de Il Tre di Spade, Federico Scacchetti, Luca Pellegrini e Andrea La Torre, ripropongono uno degli appuntamenti più amati del Parco: la metallurgia del bronzo. Nelle vesti di antichi artigiani metallurghi, fonderanno e lavoreranno il bronzo utilizzando riproduzioni degli strumenti che 3.500 anni fa gli abitanti delle terramare usavano per forgiare armi, utensili e oggetti di ornamento.