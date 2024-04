Fibra ottica cresciuta del 75%

Dall’estensione di fibra ottica, videosorveglianza e wi fi libero alla completa digitalizzazione dei servizi per imprese e cittadini per semplificare e rendere più sicure le procedure. Con il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena e Modena Civica), di Modena Sociale-Indipendenza! e Movimento 5 stelle e con l’astensione di Lega Modena, Alternativa Popolare e Forza Italia, nella seduta di lunedì 8 aprile, il Consiglio comunale ha approvato il ’Piano Digitale 2024 – Programmazione Smart City del Comune di Modena’, quale strumento di indirizzo strategico e pianificazione della Smart City.

Il Piano digitale 2024, illustrato dall’assessora alla Smart City Ludovica Carla Ferrari, prosegue e aggiorna il lavoro compiuto in questi anni. Fra gli aspetti principali, Modena ha raggiunto l’obiettivo di portare online tutti i servizi del Comune rivolti alle imprese e ai privati ad accesso con identità digitale da Spid, Cie o Cns con la totalità dei servizi di pagamento attraverso PagoPA (soprattutto per quanto riguarda le imprese). Per quanto riguarda la diffusione della fibra ottica, negli ultimi quattro anni sono aumentate del 75 per cento le sedi extra Man anche grazie al Piano Italia 1Giga che consentirà, inoltre, di collegare circa 4mila utenze private in aree del forese. Aggiornata e ampliata anche la rete di videosorveglianza cittadina che ad oggi conta 480 telecamere e oltre 50 varchi per il controllo targhe e transiti Scntt.