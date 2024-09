Filmata la lotta tra lupo e volpe: "Ripresi dal sito web scientifico"

Scene di vita selvatica nell’Appennino Modenese sono offerte da ‘Wild Appennines’ sito web scientifico esperto di foto-trappolaggio che tiene monitorata la presenza degli animali selvatici nei nostri monti. Non solo ‘scoop’ come nell’ottobre 2022 quando fu fotografato il raro gatto selvatico nell’Appennino tosco-emiliano, nel comune di Fiumalbo, ma anche scene di vita quotidiana nel bosco come l’ultimo filmato con una competizione territoriale fra un lupo ed una volpe. "Abbiamo ripreso -dicono i referenti di Wild Appennines- lo ‘scontro’ tra una volpe ed un lupo che si contendono il territorio con repentine e continue marcature per rivendicare la zona. Nel video ( https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=324589494002367 ) vengono mostrate diverse riprese -sia notturne che diurne- di una volpe e un lupo che marcano il territorio con urina o strusciate agli alberi: nello stesso punto in cui il lupo lascia la traccia, lo fa anche la volpe e viceversa dando via ad una competizione e a un continuo marcare e rimarcare per la dominanza sulla zona".

Giuliano Pasquesi