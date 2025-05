"Focus Villa Tusini e più inclusività"

Sauro Borghi, un passato da funzionario di banca e 10 anni da sindaco, è il candidato sindaco della lista civica di centrosinistra "San Prospero 2030".

1) L’esperienza, la conoscenza e la presenza sul territorio a fianco dei cittadini, la disponibilità all’ascolto e la risposta alle loro esigenze per un Comune più inclusivo e partecipato. Sarà migliorata la comunicazione ed il coinvolgimento della cittadinanza tramite la tecnologia e la nomina dei referenti di frazione che avvicineranno la popolazione all’amministrazione. Gli obiettivi principali saranno migliorare la sicurezza, la qualità della vita, la cultura, lo sport ed i servizi alla persona. In questa direzione di continuità saranno portati a termine tutti i progetti già finanziati ed ancora in corso, come Villa Tusini; dovrà diventare il centro nevralgico del paese, andando ad individuare risorse con bandi regionali e nazionali.

2) Organizzazione della squadra amministrativa con assegnazione di ruoli specifici che possano prendere in esame le problematiche, identificare le priorità e proporre le soluzioni adeguate. Una priorità rimane un primo intervento di manutenzione straordinaria delle strade, già critiche, ma ulteriormente ammalorate dai lavori in corso; successivamente una programmazione quinquennale per migliorare viabilità e sicurezza stradale.

3) Il primo obiettivo è il consenso elettorale. I candidati hanno fatto un lavoro straordinario per elaborare il programma mettendo in evidenza delle caratteristiche personali di alto profilo. Solo dopo l’esito delle elezioni si individueranno le figure che, sulla base del consenso, delle attitudini e delle proprie disponibilità saranno i punti di riferimento per la comunità di San Prospero.

Al. Gr.