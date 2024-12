"Fondi per la sanità, merito del governo"

"Accogliamo con favore il piano annunciato dall’Ausl, che, grazie al protocollo col Ministero della Salute, finalmente sblocca i fondi per la sanità di Carpi e del distretto locale, dopo anni di stallo. Non va però dimenticato che i fondi arrivano grazie a un Governo troppo spesso bistrattato dalla sinistra locale, ma che ha avuto il merito di dare impulso a due decenni di immobilismo che hanno condizionato gravemente la nostra sanità". Giulio Bonzanini, consigliere Lega, interviene sul piano di investimenti dell’Ausl per il distretto: "La politica locale, provinciale e regionale ha vincolato il Ramazzini, lasciandolo in una situazione di crescente difficoltà e sofferenza. I muri da soli non bastano: senza investire nelle opportunità per i nostri medici e operatori".