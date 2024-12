Forum del turismo, ok al piano futuro

Con ampia partecipazione degli operatori interessati, si è svolto a Fanano il Forum plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), la certificazione europea assegnata da Europarc che favorisce una migliore gestione delle aree naturalistiche. Erano ben 62 su 71 i cosiddetti "azionisti" (operatori turistici, associazioni, guide ambientali, tour operator e Comuni) che hanno approvato il nuovo "Piano delle azioni" per il quinquennio 2025-2029, comprendente un sostanzioso pacchetto di 93 azioni che, nella loro realizzazione, comporteranno investimenti sui territori per 14 milioni di euro.