Fuga di gas, evacuate 12 famiglie e tre negozi

È stata una lunga notte per i tanti – in particolare i Vigili del Fuoco di Sassuolo, da subito sul posto – che hanno lavorato, per ore, per mettere in sicurezza la zona. Ed è stata lunghissima, la notte, anche e soprattutto per gli abitanti del palazzo collocato al civico 7 del centralissimo viale XX settembre, praticamente di fronte al Teatro Carani, evacuati dai pompieri a seguito di una fuga di gas che li ha costretti, dalle 19 circa, ad abbandonare le proprie abitazioni, così come sono stati evacuati gli esercizi commerciali che hanno vetrine al piano terra dell’edificio. Operazione tutt’altro che banale, durata fino a notte alta, che ha riguardato 12 nuclei famigliari e 3 negozi, e della quale l’evacuazione è stata solo il primo atto. Era stata proprio una delle abitanti dello stabile, recatasi presso i box auto sotterranei, ad avvertire un forte odore di gas e ad avvisare sia gli abitanti del palazzo che i Vigili del Fuoco, che una volta raggiunto l’edificio hanno provveduto ad evacuarlo, con gli abitanti dello stabile che solo qualche ora dopo hanno potuto rientrare, momentaneamente e uno alla volta, accompagnati dai VVFF, presso le abitazioni, ma solo per ritirare gli effetti personali lasciati in casa a margine dell’evacuazione. Il gas aveva infatti invaso i vani contatori e la centrale termica della palazzina per cui si è reso necessario isolare l’immobile anche dall’energia elettrica: anche da qui il ‘trasloco’ forzato degli abitanti, svoltosi tra l’altro con la necessaria sollecitudine, ma anche con le apprensioni e paure del caso, che hanno trovato ‘riparo’ presso due bar poco distanti, dove sono rimasti qualche altra ora, in attesa che la situazione tornasse alla normalità. Il tratto di viale prospiciente l’edificio è stato chiuso per sicurezza, e sul posto, oltre alla Polizia Locale, supportati dai Volontari della Sicurezza, sono giunti anche i tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, che hanno intercettato la perdita. Nel frattempo, i residenti ‘sfollati’ avevano trovato una sistemazione per la notte e, solo poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco hanno permesso il ‘riallaccio’ della corrente elettrica cui è poi seguito l’ok al rientro negli appartamenti evacuati.

Sul posto, a seguire le operazioni, anche il sindaco Matteo Mesini e l’assessore al centro storico Federico Ferrari, con il primo che ieri mattina, attraverso i social network, ha voluto ringraziare "i vigili del fuoco intervenuti ed i tecnici di Hera che hanno individuato la perdita liberando i sotterranei saturi di gas, ma – ha aggiunto il primo cittadino - anche i cittadini e i commercianti per la collaborazione dimostrata".

Stefano Fogliani