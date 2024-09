Fungaiolo fuori regola a Fiumalbo, scatta il sequestro

Modena, 27 settembre 2024 – La polizia provinciale ha sequestrato ieri oltre dieci chili di funghi ad un cittadino proveniente dalla Toscana che a Bellagamba, località nei pressi di Fiumalbo, sull’Appennino modenese, aveva raccolto una quantità superiore al consentito di funghi ed utilizzava inoltre contenitori non idonei rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente regionale. Proprio la Provincia di Modena ricorda come tra le regole spicchino il divieto di raccogliere funghi con l’utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possono danneggiare terreno e apparati radicali delle piante; è vietato distruggere specie fungine non commestibili: se non si è certi della commestibilità di un fungo non va raccolto e nemmeno estirpato, poiché è ugualmente importante al mantenimento dell’equilibrio del sottobosco. I funghi raccolti debbono essere riposti in contenitori rigidi ed areati.