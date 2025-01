"Gara preparata bene, sapevamo tutti cosa fare in campo"

Fra i migliori in casa biancorossa Matteo Rossini. "Ci tenevamo molto a fare bene perché da troppo non trovavamo le nostre sicurezze, questa vittoria ci dà morale e spero che sia un punto di partenza, sappiamo che se affrontiamo le gare così possiamo mettere in difficoltà tutti. La marcatura su Rao? L’avevamo preparata bene e sapevamo tutti cosa dovevamo fare". In casa spallina può essere arrivata al capolinea l’avventura di Andrea Dossena. "Il Carpi ci aggredito forte da subito e per 25’ non abbiamo fatto bene – spiega – siamo stati passivi fino al gol, dopo abbiamo alzato un po’ i giri anche se la manovra non è stata fluida".

PROGRAMMA. La 5^ di ritorno: Lucchese-Ascoli 2-1, Sestri-Legnago 1-1, Carpi-Spal 1-0, Pineto-Torres 0-0, Campobasso-Gubbio 1-1, Entella-Pianese 2-0, oggi (15) Perugia-Pescara, Milan U23-Rimini, (19,30) Ternana-Vis Pesaro, lunedì (20,30) Arezzo-Pontedera.

Classifica: Entella 53, Torres 46, Ternana (-2) 45, Vis Pesaro e Pescara 42, Arezzo 39, Pineto 35, Pianese 32, Rimini 31, Carpi e Gubbio 29, Campobasso, Perugia e Ascoli 27, Pontedera e Spal (-3) 24, Lucchese 23, Milan U23 e Sestri 18, Legnano 15.