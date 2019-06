Modena, 1 giugno 2019 - L'arcivescovo don Erio Castellucci ha chiesto di evitare polemiche e tensioni sul Gay Pride e il comitato San Geminiano Vescovo raccoglie l’invito in vista della ‘Processione di riparazione’ in programma questa mattina, a poche ore dal corteo che, a partire dalle 15, animerà il cuore cittadino. «Vogliamo ringraziare Sua Eccellenza per questo comunicato e anche per l’esortazione, che volentieri accogliamo e metteremo in pratica, di procedere secondo gli intenti preannunciati fin dalla nostra costituzione e che sempre abbiamo voluto condividere con lui: pregare, pregare e pregare per la conversione anzitutto nostra e dei peccati commessi nel mondo ad oltraggio e a danno del Sacro Cuore di Gesù. Pregheremo in rigoroso silenzio e raccoglimento – assicura il comitato – proprio secondo questi intenti».

L’appuntamento, per quella che sarà una vera e propria contro-manifestazione di preghiera, è per questa mattina alle 10 in Largo Sant’Agostino, poi il gruppo attraverserà via Emilia per raggiungere il sagrato del Duomo.

A fare notizia è anche la presenza, annunciata nelle ultime ore, di Davide Fabbri, alias ‘padre David’, che – come dichiarato dal diretto interessato – compirà «un esorcismo di riparazione e benedirà il rosone del Duomo, usato in maniera blasfema dagli organizzatori del Gay Pride come simbolo del loro manifestazione».

Insomma, anche l’eclettico personaggio romagnolo prenderà parte all’iniziativa del comitato San Geminiano Vescovo ed è certo che la sua presenza non mancherà di generare malumori da più parti, anche negli stessi organizzatori cattolici che hanno parlato di «presenza non gradita». Padre David, infatti, non ha nessun vero legame con la Chiesa. Pronipote di Benito Mussolini, ha intrapreso varie avventure politiche, per poi tentare nel mondo dello spettacolo con la partecipazione qualche anno fa al reality L’Isola dei Famosi.