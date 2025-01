Giacobazzi vuole la "settima" in casa contro il Botticino

Forte di 6 successi di fila oggi (14,30) il Giacobazzi Modena secondo in serie B ospita a Collegarola i bresciani del Botticino, contro cui hanno perso al debutto un girone fa, per proseguire l’inseguimento al Brixia capolista. "Siamo un’altra squadra rispetto a quella partita e abbiamo una gran voglia di dimostrarlo sul campo – spiega Francesco Malisano, pilone del Giacobazzi – L’inizio di campionato è stato complicato, non avevamo la stessa convinzione e voglia di vincere che abbiamo ora. La svolta è arrivata a Pieve di Cento, quella vittoria in rimonta ci ha dato la scossa, ci ha fatto capire che potevamo stare in alto, molto in alto in classifica. Siamo in un periodo molto positivo, ma in questo girone così equilibrato le cose possono cambiare in fretta".

Le altre del 10° turno: Bologna-Sondrio, Rovato-Bergamo, Giacobazzi-Botticino, Pieve-Lyons, Colorno-Brixia. Classifica: Brixia 39, Giacobazzi 34, Bologna, Bergamo 30, Colorno, Lyons e Rovato 19, Sondrio 17, Botticino 16, Pieve 15.