Giochi per tutti a Bosco Albergati

Nei fine settimana del 14 e 15 giugno e del 21 e 22 giugno, Bosco Albergati si prepara ad accogliere una nuova edizione di Crepuscolo in Bosco, l’evento estivo organizzato dai volontari dell’associazione La Città degli Alberi con il sostegno di Fondazione Modena e della Città di Castelfranco Emilia, che da quattro anni trasforma questa ampia area verde in un luogo di incontro, gioco e meraviglia per tutte le età. Crepuscolo in Bosco, in particolare, propone un ricco ventaglio di attività gratuite pensate per tutta la famiglia: a partire dalle 17 saranno organizzati laboratori creativi per stimolare la fantasia dei più piccoli, giochi e balli sotto le querce, truccabimbi per trasformarsi in folletti, animali o personaggi fantastici e, per finire, un coinvolgente gioco di ruolo per vivere un’avventura "fantasy" e risolvere un mistero. Si potrà anche visitare la mostra permanente "Geometrie del Bosco" e scoprire così l’affascinante storia di Bosco Albergati. E a partire dal tramonto, spazio al relax con il Crepuscolo Bistrò: aperitivi e cene all’aperto sotto le stelle. Le serate si concluderanno poi con un dj set tra gli alberi, per ballare e divertirsi sotto il cielo estivo. m.ped.