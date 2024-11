Giornata delle Forze armate: "Senso del dovere e lealtà, l’Accademia scuola di vita"

"Il quattro novembre è una ricorrenza molto importante: sia per coloro che, come me, hanno deciso di indossare la divisa, sia per i cittadini italiani. Durante questa ricorrenza ricordiamo tutti gli uomini e le donne che hanno donato la propria vita alla patria". Oggi, quattro novembre si celebra infatti la "Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate", in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. A spiegare l’importanza della giornata anche e soprattutto per tutti quei giovani che con orgoglio indossano una divisa è l’allievo capo scelto di reggimento Rosa Zurino, nominata da poco capo corso del 205esimo Corso ’Fierezza’.

Il nostro Paese solo nel 1999 ha dato la possibilità alle donne di arruolarsi nelle forze armate ma oggi sono tantissime le donne che ricoprono ruoli fondamentali nelle stesse.

"Un grande traguardo per me aver raggiunto questo obiettivo: un titolo guadagnato senza competizione con l’obiettivo di migliorarmi e crescere giorno dopo giorno. Oggi il traguardo più importante è quello collettivo: tutto il Corso ’Fierezza’ ha raggiunto il secondo anno insieme. Durante questa giornata, il 4 novembre – afferma – sentiamo ancora di più la vicinanza e la fiducia che il popolo italiano ripone in noi forze armate: questo ci spinge a dare il meglio e ci ricorda il motivo per cui abbiamo deciso di indossare la divisa". Zurino ha spiegato come la passione l’abbia portata a scegliere questa strada e a portarla avanti con convinzione e fierezza. "Non ho parenti nelle forze armate. E’ una passione nata anni fa e ho deciso di intraprendere il percorso alla scuola militare Nunziatella. Ciò che mi ha spinto a diventare un allievo ufficiale dell’Accademia sono i valori che vengono tramandati di anno in anno, ovvero l’onore, il senso del dovere e la lealtà. In Accademia il patrimonio valoriale è importante: oltre ad accrescere le nostre capacità fisiche l’Accademia plasma il nostro carattere e la nostra mente per farci agire in modo lucido anche nei momenti più complessi".

Il capo Corso Zurino ha sottolineato come in Accademia viga un principio: tutti sono uguali. "In quanto donna non sono stata facilitata nel mio percorso ed è giusto così: l’Accademia punta a valorizzare l’individuo, le sue capacità e competenze per far crescere l’intero gruppo. Qui non ci sono discriminazioni di genere".

Per quanto riguarda il futuro, l’allieva ufficiale ha sottolineato l’amore per lo studio di materie militari tecnico tattiche.

"Dopo aver appreso la teoria sui banchi, l’ho applicata sul campo per poi passare all’addestramento al combattimento individuale".