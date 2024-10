Giornata di festa per i 100 anni dello scoutismo

Giornata di festa per lo scautismo cattolico nella Diocesi di Carpi che quest’anno compie 100 anni. Nel pomeriggio, si sono svolte varie attività a livello di Zona Agesci a Carpi, in piazza Martiri, che hanno visto coinvolti lupetti, coccinelle e castorini. "Gioco, Avventura e Servizio continuano ad essere le parole chiave della nostra proposta – affermano i responsabili dell’Agesci Zona di Carpi, Matteo Gatti e Maria Grazia Rizzatti –. Declinate in modo diverso a seconda dell’età, accompagnano i bambini e i ragazzi durante tutto il cammino in associazione".