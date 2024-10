Gozzoli regala il bis ai mondiali in Lituania. Porta a casa la medaglia di bronzo

Arriva un altro grande risultato per Matteo Gozzoli. A distanza di due anni esatti, il 18enne pentatleta della Sweet Team di Modena ha bissato il bronzo ai Campionati Mondiali di Pentathlon Moderno Under 19 con gli stessi compagni della nazionale Mattia Bouvet (Athlion Roma) e Denis Agavriloaie (Esercito), assieme a cui nel 2022 nella categoria U17 a Lignano Sabbiadoro (Udine) ottenne uno splendido 3° posto nella rassegna iridata. E’ stata una competizione di altissimo livello quella svoltasi dal 23 al 29 settembre a Druskininkai in Lituania con la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da tutto il mondo. Il team azzurro si è aggiudicato la medaglia di bronzo con 4466 punti alle spalle di Egitto (4522) e Corea (4497).

Partiti con una prova di scherma un po’ sotto le aspettative, i tre giovani pentatleti sono stati protagonisti di un’importante rimonta grazie alle prove di Ocr (Obstacole Race) e di nuoto per poi mantenere nel lase run la posizione conquistata. Un risultato di grande spessore quello di Matteo, che con il 16° posto individuale e l’8° in staffetta, chiude una stagione agonistica di alto livello che lo ha visto protagonista quest’anno anche ai Campionati Italiani U19 e all’European Cup in Portogallo con uno splendido e meritatissimo argento in entrambe le competizioni e ai Campionati Europei a Barcellona, dove ha sfiorato il podio in staffetta. Con questi risultati l’atleta della Sweet Team Modena conferma la grande crescita arrivata grazie anche al supporto della famiglia e dello staff tecnico e medico, oltre a quello della società gialloblù e della Federazione Nazionale di Pentathlon Moderno.