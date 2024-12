Grottazzolina sfida Modena in SuperLega: Ortenzi punta su Petkovic

In teoria Grottazzolina è l’avversario più semplice da affrontare in stagione, soltanto cinque punti all’attivo e una sola vittoria in tutto, tra girone d’andata e inizio del girone di ritorno. Il ‘problema’, se così si può dire, è che l’unica vittoria in stagione è arrivata proprio alla scorsa giornata, contro la Mint Vero Volley Monza, dopo undici sconfitte consecutive. "L’inizio non è stato facile per tanti motivi, ma abbiamo avuto la pazienza di aspettare e la vittoria di Monza ci ripaga di tanto lavoro – ha raccontato proprio coach Ortenzi –. Adesso dobbiamo insistere: non eravamo malati gravi prima e non siamo guariti adesso dopo una vittoria. Stiamo risalendo la china e con il sostegno di tutti abbiamo le carte in regola per rimanere in SuperLega, contro Modena sarà una battaglia ma possiamo affrontarla in casa, un aiuto in più per noi".

La squadra allenata da coach Massimiliano Ortenzi ha fatto il salto dalla serie A2 soltanto lo scorso anno, e ha pagato con un prezzo abbastanza alto la sua inesperienza nelle battute iniziali del campionato. Grottazzolina ha infatti raccolto soltanto due punti nel girone d’andata, frutto di due sconfitte per 2-3 maturate all’esordio contro Monza e alla quarta giornata contro Padova.

All’alba della prima giornata di ritorno la formazione marchigiana veniva da sette sconfitte consecutive senza racimolare nemmeno un punto, mentre il match di andata contro la Valsa Group è stato nettamente dominata da De Cecco e soci, con una battaglia soltanto nel secondo parziale. Il punto di forza, senza alcun dubbio, è rappresentato dall’opposto Dusan Petkovic, ormai già da qualche anno in SuperLega e capace venerdì scorso, nell’anticipo, di mettere a terra 18 palloni col 52% in attacco. Petkovic è un opposto vecchio stampo, che attacca tanti palloni ed è capace di garantire un sempre costante apporto di punti. Accanto a lui un palleggiatore d’esperienza come Zoukhouski e una banda come Antonov, anche se nell’ultima uscita vincente i titolari in posto quattro erano Tatarov e Fedrizzi, una coppia decisamente più giovane ma anche per questo più imprevedibile. Altro elemento di esperienza è Andrea Marchisio, libero che all’ultima uscita ha ricevuto oltre l’80% e che dopo una lunga gavetta alla Lube Civitanova ha trovato finalmente la sua occasione da titolare. Concludendo? Modena è molto più forte, ma dovrà giocare al suo meglio per ottenere i tre punti.

a. t.