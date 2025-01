Guasto alla Casa della Salute

Disagi oggi per quanti avranno necessità di recarsi alla Casa della Salute di Piazza Andreoli 55 a San Possidonio. In seguito ad un guasto verificatosi la vigilia di San Silvestro all’impianto di riscaldamento della struttura, data la concomitanza delle festività legate al Capodanno, soltanto oggi, a partire dalle 8 si potrà procedere con l’attivazione di un intervento straordinario e urgente di manutenzione dell’impianto che restituisca ad esso la piena funzionalità. Durante l’intervento, l’impianto generale sarà disattivato e, pertanto, non potrà essere garantita una temperatura adeguata e di confort nei locali. Per limitare l’inconveniente, saranno approntati alcuni convettori portatili. L’intervento – viene fatto presente – si concluderà nella mattinata di sabato 4 gennaio. Tuttavia, l’impianto tornerà pienamente funzionante solo a partire da martedì 7 gennaio.