Henrique ormai accasato al Cruzeiro: "Qui c’è un grande progetto e sono a casa mia"

Accordo già trovato con il giocatore e chiuso, di fatto, anche con il Sassuolo, visite mediche già effettuate e grande soddisfazione da parte di Matheus Henrique, centrocampista neroverde classe 1997 che, dopo tre stagioni in Italia condite da 77 presenze e 6 gol, torna in Brasile e si accasa al Cruzeiro. Le sue prime parole da ex neroverde, rilasciate a Samuca tv e riprese da Sassuolonews.net, raccontano di "una trattativa molto veloce: avevo detto che avrei voluto restare in Europa, dove sono cersciuto tanto sotto l’aspetto tecnico, ma qui – ha spiegato il centrocampista - c’è un grande progetto, sono nella mia patria e vicino alla ma famiglia, e sono parte di un grande club che vuole lottare per titoli importanti". Come si dice in questi casi ‘manca solo l’ufficialità’ ma i dubbi che l’affare possa saltare a questo punto sono minimi. Anche perché filtrano ulteriori indiscrezioni relativamente alla cifra che il club brasiliano verserà al Sassuolo: si parla infatti di accordo trovato sulla base di 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus, grosso modo la stessa cifra che i neroverdi spesero, nel 2021, per portare Henrique in Italia dal Gremio. I conti, insomma, tornano.