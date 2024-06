I "baby" restano con Pellacani. Per gli under 17 arriva Schillaci

Non c’erano mai stati dubbi e da ieri è anche ufficiale. Il Carpi prosegue nella strada intrapresa con Gianni Pellacani, nominato responsabile del settore giovanile biancorosso al posto di Ruggero Bellini, che – si legge nella nota del club – lascia "per ragioni personali". Per Pellacani si tratta di un ulteriore upgrade, visto che già l’anno scorso era il responsabile dell’area tecnica dei baby biancorossi e aveva guidato assieme a Bellini e al dg Enrico Bonzanini la piccola "rivoluzione" dell’estate 2023, portando con 12 mesi di anticipo alla ricostruzione dell’intera filiera del settore giovanile, con l’allestimento di tutte e 6 le squadre richieste dai "pro", in vista di un possibile approdo del Carpi in C, poi avvenuto lo scorso 5 maggio. Già tecnico di San Felice e Fabbrico fino al 2020, Pellacani aveva allenato l’Under 17 del Carpi nell’ultima stagione di Lega Pro 2020-21, passando poi per qualche mese, dopo il fallimento, alla Juniores della Correggese e seguendo nel percorso inverso il patron Lazzaretti quando aveva deciso, in quella estate, di dare vita al progetto Athletic Carpi.

In biancorosso è stato allenatore della Juniores e anche vice di mister Bagatti nei primi due anni di D, poi durante il ritiro 2023 a Fiumalbo ha affiancato sul campo mister Serpini, mentre il vice Mirko Magistro era impegnato come scouting al seguito della Nazionale azzurra femminile ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Ora toccherà a lui guidare il nuovo "scatto" dei baby biancorossi, che quest’anno dovranno affrontare i campionati professionistici. Saranno in tutto 7 le squadre dell’agonistica (Primavera, Under 17, U15, U14, U13, U12 e U11), con le tre "di vertice" per il quale è già nota la guida tecnica: il 34enne Roberto Valmori (ex Fiorano, Sassuolo, Arcetana, Castelvetro, Modena, poi Cuneo e Parma come coordinatore dell’attività di base) guiderà la Primavera; per l’Under 17 il prescelto è l’ex difensore Gianfranco Schillaci, classe ’66, negli ultimi 4 anni alla Reggio Calcio, già sulle panchine dei "grandi" con Formigine, Castellarano, Real Panaro e Vis San Prospero, mentre all’Under 15 è confermato Michele Sommella fresco di scudetto con i 2009. Uno dei nodi principali rimane quello dei campi, che si sta affrontando in questi giorni: confermata la piena sinergia con la Cabassi a Santa Croce, il Carpi potrebbe usufruire anche degli impianti di Budrione e Novi, mentre per il settore femminile è nata la collaborazione con Limidi.

Davide Setti