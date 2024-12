I concerti Gospel, corali e Christmas ladies

di Stefano MarchettiC’è tutto il bello del Natale nei concerti che costellano questa domenica. Alle 16, nella chiesa di Sant’Agostino, la Corale Puccini e l’Accademia Filarmonica di Sassuolo, dirette dal maestro Armando Saielli, eseguiranno la maestosa ’Krönungsmesse KW 317’ (Messa dell’Incoronazione). Solisti il soprano Annalisa Curedda, il mezzosoprano Valentina Vanini, il tenore Marco Guidorizzi e il basso Nicola Prodi.

Alle 17 nella chiesa del Voto il Quintetto di ottoni di Modena Musica Sacra, con Fabio Caggiula e Fabio Codeluppi (trombe), Dimer Maccaferri (corno), Valentino Spaggiari (trombone) e Gianluigi Paganelli (basso tuba) proporranno un repertorio che spazierà dai brani sacri della tradizione, capolavori di Bach, Mendelssohn, Purcell e Stanley, ai più festosi classici natalizi come ’Adeste Fideles’ e ’Stille Nacht’.

Doppio appuntamento (17 e 21) per il concerto degli auguri del Salotto Culturale Modena al Piccolo teatro Alberione di via III Febbraio, con le ’Christmas Ladies’, tre signore della musica, Lara Luppi e Sandra Cartolari accompagnate al pianoforte da Alessandra Fogliani. Il loro recital non può che essere dedicato alle più amate melodie della tradizione natalizia internazionale, classici come ’White Christmas’, ’Amazing grace’ o ’Santa Claus is coming to town’ portati al successo anche da grandi interpreti come Stevie Wonder, Nat King Cole, Whitney Houston e Michael Bublé, con un pizzico di gospel "anche per celebrare un inno alla sorellanza". Panettoni, pandori e bollicine riscalderanno l’atmosfera festosa.

Sempre il Salotto Culturale, in collaborazione con gli Amici dell’organo, proporrà un momento musicale già stamattina alle 11 nella chiesa di San Pancrazio a Ponte Alto, con l’organista Giovanni Petrone e il soprano Valentina Corradetti che accompagneranno la Messa d’Avvento e poi terranno un breve concerto sulla musica vocale, "musa ispiratrice" del repertorio d’Avvento e di Natale.

Carpi apre le celebrazioni per l’80° della morte del Beato Odoardo Focherini con ’Christmas Roads’, il concerto natalizio che si terrà oggi alle 18 al Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio. Protagoniste saranno tre corali, Armonico Ensemble, gruppo vocale a quattro voci diretto da Silvia Biasini, CoroinCoro, progetto di canto polifonico guidato da Giulio Pirondini (che riunisce il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina di Carpi e il coro Madonna delle Grazie di Soliera) e Faith Gospel Choir, condotto da Roberto Cavicchioli, sul sentiero della musica afroamericana.

A Levizzano Rangone oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale si terrà il concerto del corpo bandistico Parmiggiani di Solignano, con la direzione dei maestri Angelo Luppi e Roberto Marra, e Patty Valle come ospite speciale. E concludiamo il nostro viaggio natalizio in musica nella Bassa, al Nuovo cinema Corso di Finale Emilia, dove stasera alle 21 ascolteremo il coro Gospel Soul.