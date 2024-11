’I musicanti di Brema’. Al via rassegna di teatro per bambini allo Storchi

E chi l’ha detto che il teatro è... roba da grandi? Da domani al teatro Storchi di Modena tornerà la fortunata rassegna "La domenica non si va a scuola" che Emilia Romagna Teatro – in collaborazione con Conad – dedica proprio ai bambini, con una serie di spettacoli pensati per le famiglie, per offrire a tutti una domenica spensierata. Con tanto di merenda finale. Ad aprire il cartellone, domani alle 16.30 allo Storchi saranno "I musicanti di Brema", una proposta di Kosmocomico Teatro con testi, scene, regia e interpretazione di Valentino Dragano. Un grande classico dei fratelli Grimm rappresentato in maniera poetica, evocativa e divertente: sulla scena un campo di papaveri a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte e pupazzi che suonano (veramente!) meravigliose musiche della tradizione folk francese.

Domenica 19 gennaio poi ritroveremo Nando e Maila (ovvero Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani) con il loro "Sconcerto d’amore", fra circo e musica. Poi il 9 febbraio le "Streghe" di Accademia Perduta, con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, per ritrovare sul palco le atmosfere del romanzo di Roahl Dahl, e il 23 febbraio "Cuore", di e con Claudio Milani, la storia di Nina che finisce in un bosco maledetto ma riesce e liberarlo facendo emergere tutti i suoi colori e profumi. E per chiudere, "Bella, bellissima!", uno spettacolo di teatro di figura di Nadia Milani. Da febbraio, gli spettacoli della rassegna aderiranno anche a "Sciroppo di teatro", il progetto di Ater che porta i bimbi a teatro... con la ricetta del pediatra. Dal 22 dicembre, in parallelo, inizierà anche la rassegna domenicale per ragazzi al teatro Dadà di Castelfranco: primo appuntamento con la compagnia teatrale Mattioli per un "Natale a suon di hip hop", poi altri quattro spettacoli fino al 16 febbraio.

s.m.