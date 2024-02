Il gruppo Dussmann: "Mense, servizio di qualità"

In relazione a quanto pubblicato relativamente all’appalto di ristorazione scolastica del Comune di Sassuolo, il gruppo Dussmann precisa quanto segue.

"La lettura oggettiva della sentenza del Tar, al contrario di quanto riportato, ha rigettato tutti i motivi di ricorso avversari con i quali era stata richiesta l’esclusione diretta di Dussmann e/o la penalizzazione nel punteggio della stessa e la conseguente immediata assegnazione a sé dell’appalto, riconoscendone l’integrale infondatezza. L’aggiudicazione, dunque, non è assolutamente stata assegnata a nessun altro operatore economico. Il Tar ha invece esclusivamente e solamente parzialmente accolto i motivi con i quali è stato contestato il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, per cui l’amministrazione procederà al rinnovo del subprocedimento entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Dussmann è certa di sciogliere anche questo punto e di proseguire nell’erogazione di un servizio di qualità, come peraltro attestato dall’esito più che positivo di ogni ispezione condotta dall’inizio dell’appalto"

Il grppo Dussmann auspica "un approccio oggettivo all’informazione, onde evitare di diffondere notizie del tutto infondate con il solo scopo di disorientare la comunità di Sassuolo e di ledere la buona reputazione di Dussmann, che da oltre 40 anni si occupa di ristorazione scolastica".