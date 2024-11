IL progetto ’Hey People!’ contro gli stereotipi di genere. Coinvolti 135 studenti

Il progetto ’Hey People!’ ha affrontato il tema degli stereotipi di genere tra i giovani, concentrandosi sulle rappresentazioni stereotipate dei ruoli professionali e delle opportunità di carriera sui social media. I bambini e i giovani sono oggi sempre più esposti ai ruoli di genere stereotipati trasmessi loro attraverso i genitori, i coetanei e gli insegnanti, ma anche e soprattutto attraverso le risorse educative, i media e la cultura popolare. Gli stereotipi di genere tradizionali legati ai ruoli nella vita professionale sono perpetuati sui social media, con un impatto negativo sulle scelte dei giovani. Gli obiettivi erano quelli di combattere gli stereotipi di genere sui social media, con particolare attenzione a quelli che influenzano le scelte di carriera dei giovani, sensibilizzare sui meccanismi online esistenti che rafforzano gli stereotipi di genere legati ai ruoli professionali e promuovere un modo diverso di comunicare e rappresentare i ruoli di genere legati alle opportunità di carriera sui social media. In particolare è stato prodotto un manuale con un percorso formativo completo per aumentare la consapevolezza dei giovani e fornire strumenti per creare narrazioni neutrali rispetto al genere e ’Linee guida per la comunicazione sulla gestione creativa della diversità’ per implementare una comunicazione inclusiva rispetto al genere nei luoghi di lavoro. In questo periodo sono stati poi realizzati momenti formativi, attraverso otto workshop nei cinque territori partner coinvolgendo complessivamente 135 giovani coinvolti di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Inoltre, nei territori partner, sono stati realizzati dei laboratori per la creazione dei prodotti di comunicazioni basati su uno storytelling alternativo.