Il quartetto di Federica Michisanti fa tappa all’Hangar Rosso Tiepido

Il ’Brillante Festival’ all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est 1420/2 si concluderà stasera alle 21 con un appuntamento speciale, in sinergia con gli Amici della musica. Farà tappa infatti nella nostra città il tour europeo del quartetto dell’ammiratissima contrabbassista Federica Michisanti (del quale fanno parte anche Michele Rabbia alla batteria, Vincent Courtois al violoncello e Louis Sclavis al clarinetto, nella foto).

Vincitrice di una ricchissima serie di riconoscimenti, Federica Michisanti è stata nominata ‘artista dell’anno 2023’ dalla rivista ’Musica Jazz’ e il suo ’Afternoon’ è stato premiato come disco dell’anno. Il concept dell’album ruota attorno alla creazione di paesaggi sonori che evocano momenti di calma e riflessione, tipici dei pomeriggi in cui il tempo sembra rallentare: i musicisti intrecciano linguaggi sonori diversi, esplorando sfumature sottili e atmosfere suggestive, in un dialogo continuo tra strutture compositive e improvvisazione libera.

s.m.