Il Sassuolo vuole fare shopping con il Genoa. Chieste le disponibilità di Biraschi e Aramu

Shopping in quel di Genova, sponda rossoblu, per il Sassuolo? Le rotte che traccia quotidianamente radiomercato, ieri, portavano là, in direzione di giocatori di esperienza a diverso titolo legati al Grifone e che tuttavia nei piani di Gilardino non sembrano rientrare. E se uno, con Il Genoa, tecnicamente non ha più nulla a che fare perché il suo cartellino non è più di propietà della società ligure, è quella rossoblu l’ultima maglia che ha indossato in Italia, l’altro rientra sotto la Lanterna da un prestito ma, stando ai dice, non avrà nemmeno modo di disfare la valigia per ripartire a stretto giro di posta.

Il primo è Davide Biraschi, difensore classe 1994 la cui ultima gara ‘italiana’ risale alla prima giornata della stagione, lo scorso 19 agosto: una partita e un gol con il Genoa prima del ritorno al Karagümrük, in Turchia, dove Biraschi aveva già giocato le due stagioni precedenti e con il quale ha ‘chiuso’, tuttavia, a fine maggio, con la fine della Super Lig. Torna in Italia da svincolato, piace anche all’Empoli e non è, Biraschi, l’unico ‘ex Genoa’ nel mirino del Sassuolo. Che guarda con una certa attenzione, sempre stando ai si dice, anche a Mattia Aramu, fantasista 29enne che rientra in rossoblu dal prestito a Bari (19 gare con i pugliesi) ma il Genoa ripresta, magari con diritto/obbligo di riscatto, formula che potrebbe facilitare la trattativa. Centrocampista offensivo ormai di lungo corso, che ben conosce il campionato cadetto per averlo vinto prima con il Venezia poi con lo stesso Genoa e per averci giocato 205 delle sue 280 presenze da pro, Aramu viene accreditato di un valore di mercato che si attesta attorno agli 1,5 milioni di euro. Il contratto che lo lega al Genoa scade nel 2025. Su di lui ci sono anche il neopromosso Mantova e la Salernitana: concorrenza agguerrita, ma non abbastanza per renderlo non contendibile.

