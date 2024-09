"Il servizio può migliorare ancora"

Modena, 22 settembre 2024 – "Ho utilizzato molto spesso gli autobus in passato, soprattutto quando ero uno studente e dovevo andare alle scuole superiori, così come la maggior parte dei ragazzi in questa città – ricorda Luca Vitale –. In quegli anni servizio è sempre stato buono: certo, qualche corsa in più sarebbe stata utile, soprattutto per smaltire le file che si creano alle fermate dei bus durante gli orari di punta e fuori dalle scuole. Uno scenario che anche ora, pur non utilizzandoli con grande frequenza, noto girando in città. L’idea che mi sono fatto, dunque, è che bisognerebbe studiare un piano affinché il servizio possa ulteriormente migliorare in futuro, superando le problematiche che altrimenti si potrebbero protrarre ancora negli anni".