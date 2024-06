Il toto giunta tra conferme e volti giovani

Dopo l’elezione del sindaco e l’individuazione dei prossimi consiglieri, sulla base matematica delle preferenze ottenute, in attesa dell’ufficialità dei nomi degli assessori, come da tradizione impazza il ‘toto’ Giunta. Il neo primo cittadino Riccardo Righi, dopo la cerimonia d’insediamento, non ha voluto sbilanciarsi al riguardo. Interpellato sulla sua prossima Giunta, si è, infatti, limitato ad affermare: "Dovrà essere la squadra migliore per ottenere i migliori risultati rispetto al grande programma elettorale. Una Giunta competente ma anche capace di essere vicina alle persone. Potrebbero esserci riconferme, questo sì, e inoltre mi auguro che l’elemento giovane sia presente: d’altronde un sindaco di 34 anni sicuramente garantisce una media buona".

In continuità all’ultima composizione della Giunta Bellelli (di cui lo stesso Righi faceva parte come assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, tra le varie deleghe), gli assessori saranno sette. Le elezioni amministrative hanno delineato un quadro chiaro con una maggioranza in Consiglio comunale formata da 15 consiglieri: 12 del Pd, due della lista civica ‘Carpi a Colori’ e uno di AVS (Alleanza Versi Sinistra). Tradizionalmente, le forze politiche rappresentate in Giunta sono quelle con rappresentanza in consiglio, dunque alla luce di questi rapporti di forza, è prevedibile che la nuova squadra includerà membri del Pd, che avrà la maggioranza, oltre a rappresentanti di ‘Carpi a Colori’ e AVS: seguendo questa linea, di potrebbe ipotizzare una distribuzione di quattro assessori per il Pd, due per ‘Carpi a Colori’ e uno per AVS.

Per il Partito democratico, si dà per certa la riconferma di Mariella Lugli, assessore uscente della giunta Bellelli, dove rivestiva la delega alla sicurezza e al bilancio. E non manca chi ipotizza per lei ruolo di vicesindaco. Un altro nome molto gettonato è quello di Marco Reggiani, ex segretario del Pd e da più parti definito molto legato a Righi. Gli altri due posti dovranno andare a un uomo e una donna: Marco Truzzi è stato eletto in consiglio comunale ma il fatto di essersi dimesso a metà mandato dalla giunta Bellelli, lo escluderebbe dalla rosa dei nomi.

Il già assessore Davide Dalle Ave avrebbe dato la sua disponibilità. In linea con la filosofia di Righi, potrebbero risultare papabili dei giovani neo consiglieri, come Riccardo Martino e Klaudia Kumaraku, ma va soppesata la loro mancanza di esperienza (per la giovane età) . Per quanto riguarda ‘Carpi a Colori’, la lista di Righi stesso, il nome di Andrea Rostovi è sempre più insistente, non solo per il ruolo centrale nell’associazione AppenaAppena e in Concentrico, ma anche per il suo stretto legame con Righi durante la campagna elettorale. Sarà necessario nominare anche una donna, ma i nomi sono ancora incerti. Qualcuno ha aleggiato il nome di Lucia Verrini, che era già stato chiamato in causa quando, a inizio gennaio 2023, l’allora sindaco Bellelli aveva tentato di allargare la maggioranza "ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra". Infine, AVS, che ha ottenuto un buon risultato elettorale (5,04%), garantirà sicuramente una rappresentanza in giunta. I candidati principali sono Tamara Calzolari, già assessore alle politiche sanitarie e sociali, e Andrea Artioli, già assessore allo sport e al verde e neo consigliere eletto con quasi 100 preferenze personali. Il nuovo sindaco dovrà utilizzare tutte le sue capacità di mediazione politica per definire la squadra entro la prima seduta del consiglio comunale, che si dovrà riunire entro i prossimi 20 giorni1

Maria Silvia Cabri