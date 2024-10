Illuminazione, tempi da rivedere: "Si accende troppo tardi la sera"

Illuminazione pubblica accesa troppo tardi la sera e spenta troppo presto la mattina. Il risultato? "Intere zone cittadine, tra centro e periferia, che restano al buio, con gli ovvi problemi, anche di sicurezza, che ne derivano", dice Francesco Macchioni, consigliere comunale dell’omonima lista civica, che sul punto annuncia un’interrogazione in consiglio comunale. "Pesa, sulla circostanza, il cambio di stagione, e il problema si ripropone ciclicamente in autunno, ma a mi avviso sarebbe il caso di rimediare anche perché il problema non è circoscritto, ma diffuso a macchia di leopardo tra centro e periferia, con i pericoli che ne derivano sia per gli automobilisti che per i pedoni, e le criticità annesse in tema di sicurezza", spiega ancora Macchioni che, fuor di metafora, chiede sulla vicenda sia fatta luce e chiederà, sempre fuor di metafora, lumi alla Giunta circa la possibilità di rimediare.

