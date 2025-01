In edicola torna ’Carpi da vivere’: questo mese si vola negli States

Si vola in America con l’edizione di gennaio di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. Personaggio del mese è infatti il carpigiano Marco Marchesi, 52 anni, che seguendo la sua passione per la musica e gli States, ha realizzato oltre Oceano, 14 anni fa, la sua agenzia di produzione di eventi, divenendo il concert producer di un artista del calibro di Andrea Bocelli.

Si resta in clima internazionale con il ristorante Chaska di piazzale Ramazzini, dove si può gustare la cucina pakistana, mentre per un tuffo nelle dolcezze e prelibatezze tradizioni, ci si può recare alla pasticceria ‘Saint Honoré’, di via Aldo Moro interna. Restando in tema ’coccole’, l’associazione che si racconta è il Gattile, regno dei mici in attesa di essere adottati.

Sul fronte dell’economia, i referenti dell’agenzia immobiliare Tecnocasa analizzano il tema degli affitti con una mappatura che evidenzia prezzi e zone care della città.

Spazio all’immaginazione e alla cultura con Paola Domenicali, direttrice della biblioteca Loria e del ’Castello dei ragazzi’, che descrive a tutto tondo il mondo dei libri e delle attività correlate.

Libri al centro nel nuovo viaggio tra le scuole di Carpi: ad inaugurare il nuovo anno è il liceo scientifico Manfredo Fanti, fondato nel 1939 e arrivato a quota 2.120 studenti, come racconta la dirigente Alda Barbi.

Infine, la Polisportiva Nazareno cresce con la nuova palestra ‘NJoy’ e propone storici corsi di ginnastica oltre alle nuove discipline come pilates, Hatha yoga, fit gym e ginnastica per adulti.

m.s.c.