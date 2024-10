"In Emilia Romagna mancano almeno 200 medici di famiglia"

"La sanità regionale sta soffrendo, per questo è urgente una vera riorganizzazione, anche sollecitando il Governo. In caso contrario, i primi a pagarne le conseguenze saranno i cittadini, che già faticano ad accedere alle cure in tempi accettabili". L’allarme è di Vincenzo Paldino, espressione di ‘Modena Civica’, candidato alle elezioni regionali nella lista ‘Civici, con de Pascale Presidente’.

"I numeri di chi intraprende questa carriera – sottolinea Paldino –. sono in calo vertiginoso e tutto sta cambiando in peggio rispetto al passato, soprattutto dopo la fase pandemica. Se, oltre a Modena, consideriamo le altre province come Reggio, Ferrara e Piacenza, mancano all’appello almeno 200 medici di medicina generale, in particolare nelle aree più complesse come le zone di montagna. Ci sono deroghe locali che permettono ai medici di assistere fino a 1800 persone, ben oltre il tetto dei 1500: una pressione enorme sui professionisti, costretti a limitare le visite, a trasformarsi quasi in ‘passacarte’ per le ricette".