Incidente a Vignola: due feriti all’incrocio

Vignola (Modena), 22 maggio 2025 – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio a Vignola.

A scontrarsi verso le 18,45, all’incrocio tra via della Pace e via Libertà, sono state due utilitarie, condotte rispettivamente da un ragazzo magrebino di 20 anni, residente a Castelvetro, che viaggiava su una Volkswagen Polo, e da una donna di nazionalità italiana di 69 anni, su un’Opel Astra. Entrambi sono rimasti feriti.

A riportare le contusioni più serie è stato il 20enne. I due, comunque, per le necessarie medicazioni, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Baggiovara. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, coadiuvata dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Per estrarre il ragazzo dalle lamiere della sua Polo, comunque, non è stato necessario l’intervento dei pompieri.

Al vaglio degli inquirenti, ora, sono le relative responsabilità. L’incidente, infatti, è avvenuto proprio all’incrocio tra via della Pace e via Libertà, con la Polo che stava procedendo lungo via della Pace e l’Opel che andava da via Libertà verso il centro di Vignola. Sotto indagine, quindi, è un’eventuale mancata precedenza. Due le ambulanze intervenute sul posto, assieme a un’auto medica. Entrambi i conducenti delle due vetture, al momento della partenza in ambulanza, erano feriti ma coscienti.