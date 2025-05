Incidente oggi in A1, scontro tra 2 tir e uno si ribalta: chilometri di coda a Modena

Modena, 22 maggio 2025 – La mattina non è iniziata bene per i viaggiatori in transito sulla A1 Milano-Napoli in direzione nord. Nel tratto compreso tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena, verso Milano, intorno alle 8.15 si è verificato un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Uno dei due si è ribaltato con dispersione del carico sulla carreggiata, in corrispondenza del km 157.

Si registrano almeno 11 chilometri, Autostrade per l'Italia fa sapere che il traffico è tornato a transitare su tre corsie, mentre poco dopo l’incidente era costretto solo su una corsia. Ci sono code per curiosi anche in direzione opposta. Sul posto stanno operando i soccorsi, le pattuglie di Polizia stradale, il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Consigli sulla viabilità

A chi proviene da Bologna, verso Milano, la società consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la Strada Statale 9 Via Emilia, per poi rientrare in autostrada a Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.