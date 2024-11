Inclusione, il progetto ’Scegli’: "Creare un ambiente sportivo aperto e accogliente per tutti"

Si è svolta ieri presso la sala Polivalente Campo Botti l’inaugurazione del secondo anno di esperienza del progetto SCEGLI (Sport, Comunità Educanti, Giovani, Luoghi, Inclusione), avviato nel 2023 da Cittadella Vis Modena e portato avanti con determinazione dal suo presidente, Marco Lei. Il progetto rientra nell’iniziativa ministeriale ‘Spazi Civici di Comunità’ per "supportare i giovani dai 14 ai 34 anni attraverso lo sport, anche non competitivo, e corsi di formazione professionale o civica". L’obiettivo, spiega Patrizia Marchesini (Sport e Salute) è quello di "fare rete e creare dei vettori che siano simbolo e stimolo di inclusione". "Modena – conferma l’assessore Andrea Bortolamasi – si è applicata già dalla precedentemente amministrazione a intervenire in supporto ai giovani e promuovere salute e inclusione, e questo progetto sta prendendo sempre più piede". E di inclusione si parla anche per la presentazione del ciclo di sei incontri promosso da Arcigay Modena – Matteo Shepard ODV che inizieranno il 4 novembre e si concluderanno a marzo 2025, incentrati sulla sensibilizzazione alle tematiche LGBTQIA+ che si terranno presso la Polivalente Botti. "É importante parlare di quanto si può fare per creare un ambiente sportivo aperto e accogliente per tutti", spiegano Angelica Polmonari e Elisa Fraulini, presidente e vice presidente di Arcigay Modena. "L’ambiente sociale LGBTQIA+ è una ‘Famiglia Scelta’, dietro ogni lettera della sigla vi è circa l’11 % della popolazione che ha sofferto di discriminazioni. Attraverso lo sport e la sensibilizzazione il goal è quello di abbattere le barriere, in particolare quelle dell’omotransfobia".

Francesco Lolli