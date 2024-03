Insulti a una passeggera sul bus. L’autista chiama i carabinieri

Momenti di tensione ieri mattina a bordo di un autobus Saca (società che gestisce i mezzi di proprietà di Seta). Erano circa le 13.30 quando, sul mezzo della linea che effettua la fermata al piazzale delle piscine, si è scatenato un alterco tra alcuni giovani, presumibilmente studenti delle superiori provenienti da uno degli istituti del polo scolastico e una signora che si trovava sullo stesso autobus.

Secondo alcune testimonianze, i giovani avrebbero rivolto offese alla donna, prendendola in giro, e questa avrebbe risposto per difendersi, lamentandosi di quanto stava accadendo. Una situazione di nervosismo crescente che ha portato l’autista del mezzo a chiamare i carabinieri per cercare di sedare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse dalle parole ai fatti. Una volta giunti sul posto, i militari hanno provveduto all’identificazione sia dei giovani che della signora, che pare prendere sempre quella linea. Da parte sua Seta ringrazia le forze dell’ordine che sono tempestivamente intervenuta e fa sapere che, alla luce della relazione dell’autista e di quella compilata dai carabinieri, valuterà se ricorrono gli estremi per effettuare una denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Ieri mattina, quindi, l’episodio non è passato inosservato da chi stava conducendo l’autobus, che è interventuo chiamando le forze dell’ordine, giunte sul posto rapidamente.

L’obiettivo, infatti, era quello di fermare la situazione prima che degenerasse, per placare così gli animi dei ragazzi a bordo del mezzo che avevano ’puntato’ la signora.

m.s.c.