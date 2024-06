Invecchiamento, esperti a confronto

Gli effetti dell’invecchiamento della popolazione si fanno sempre più evidenti con un significativo aumento del numero di persone che vivono in condizioni di fragilità. Attualmente, una persona su quattro (23% in Italia; 25% a Modena) ha più di 65 anni. Per i prossimi due decenni si attende una crescita ancor più sostenuta, soprattutto della popolazione di 80 anni e più, che a breve comprenderà la folta generazione del baby boom.

È questa la tematica attorno la quale si sviluppa l’evento ’La Fragilità: Profili Clinici, Economici e Gestionali’, in programma domani dalle 15.30, al Centro servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (Aula CS0.1).