"Investiremo su trasporti, scuola e sanità"

MONTECRETO

Chiusa l’era di Leandro Bonucchi, un nuovo nome si inserisce nella storica lista dei sindaci di Montecreto. È quello di Giuseppe Ballotti, 72enne ed ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che con il 68,30% ha saputo conquistare il paese e convincere gli elettori con le sue idee e la sua visione di futuro. Un nuovo volto, un nuovo nome alle prese con la sua prima esperienza in politica, anche se già conosciuto in paese: "A Montecreto ha vinto Beppe. Così mi conoscono tutti – confida Ballotti, alla guida di una lista civica slegata da logiche di partito –. Sono ancora emozionato per il risultato raggiunto: diventare sindaco è il frutto di un importante lavoro di squadra".

E che sindaco vorrà essere, dunque, per questo paese?

"Un sindaco imparziale con tutti, che rimanga sempre in mezzo alla gente. Muoversi sul territorio e parlare con tutti i cittadini riveste ancora oggi un’importanza fondamentale, perché è solo attraverso il dialogo con gli altri che si riescono ad accendere i riflettori sui problemi e le criticità da studiare e risolvere. Ma non solo".

Cos’altro?

"Anche la trasparenza è un aspetto cruciale. Faremo conoscere alle persone cosa vogliamo fare e chiederemo a loro, come in uno scambio, cosa desiderano mettere in campo per il nostro paese. Così come spero di poter collaborare bene con la minoranza, perché è fondamentale darsi una mano tutti insieme e camminare verso la stessa direzione. Il nostro principio vincente è stato proprio quello di non parlare male, mai, di nessuno. Non abbiamo tessere politiche né bandierine di partito, ma tante idee per il futuro".

Come ha festeggiato il traguardo?

"Prima al bar, poi a casa con amici e candidati della lista. Ora è tempo di mettersi al lavoro. È stato un traguardo che ci ha resi felici, e in un certo senso inaspettato: conosco bene la macchina amministrativa, avendo lavorato per trent’anni come tecnico del comune, ma questo è un altro tipo di percorso. Bastava soltanto un voto per farcela: ne abbiamo raccolti molti di più".

Come il vostro programma arricchirà Montecreto?

"Ci sono tanti punti essenziali. Dalla sanità, ad esempio, con la riapertura graduale dell’ambulatorio di Acquaria, fino all’incentivazione e il potenziamento del servizio infermieristico domiciliare. Ma anche l’istruzione, con il mantenimento e il miglioramento delle due realtà scolastiche esistenti e potenziamento con nuovi mezzi del trasporto scolastico. Attenzione, tra le altre cose, anche al commercio - che va tutelato – e il turismo, che dobbiamo rilanciare".