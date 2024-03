Iscrizioni aperte per soggiorni al mare per anziani e disabili a Pinarella di Cervia

Domani si aprono le iscrizioni ai tradizionali soggiorni al mare per anziani, in programma alla Casa per ferie del Comune di Modena a Pinarella di Cervia. Quest’anno i soggiorni per anziani si svolgeranno dal 26 maggio al 14 settembre e il turno dedicato alle persone con disabilità dal 5 al 17 agosto. Come lo scorso anno, i soggiorni avranno la durata di 14 giorni e quello dedicato alle persone con disabilità di 12 giorni; sette i turni riservati prioritariamente agli anziani del territorio comunale di Modena che potranno prenotare il periodo che preferiscono, non essendo più vincolato il turno di partenza alla residenza in un quartiere come avveniva in passato. È anche possibile prenotare più periodi di soggiorno.