Due appuntamenti in ricordo della venerabile. Luisa Guidotti Mistrali

Due appuntamenti si terranno domani e sabato 17 maggio a Modena in memoria di Luisa Guidotti Mistrali, medico e missionaria italiana nata a Parma nel 1932, uccisa nella città Mtoko, nell’antica Rodhesia e attuale Zimbabwe, dov’era impegnata al servizio degli ultimi, e dichiarata venerabile il 17 dicembre 2022 sotto il pontificato di Papa Francesco.

Domani, alle 20.30, nella chiesa di San Domenico (in piazza San Domenico 6) si terrà l’incontro ’Happy doctor’s mission in gospel - Storie di missioni da salvare’, promosso dal Centro missionario diocesano di Modena-Nonantola, Fortress Gospel Choir - Euphonia e Casa aperta Odv.

La serata prenderà il via con i canti del Fortress Gospel Choir, coro di Modena diretto da Anna Ferrari, e proseguirà con la testimonianza di Micaela Piccoli, direttrice dell’Azienda ospedaliera universitaria di Modena e del Team sanitario per le missioni chirurgiche in Zimbabwe.

Le riflessioni conclusive saranno infine curate da monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola.

Il giorno successivo, 17 maggio, al compleanno della venerabile, si terrà una messa in Duomo, alle 18, che sarà presieduta da monsignor Gazzetti.