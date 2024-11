La ministra Locatelli visita le Ali di Camilla: "Valorizzare i volontari"

La visita della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli nella nostra città è iniziata ieri mattina con un incontro, organizzato dalla segretaria di Lega Nord Modena Caterina Bedostri, con l’associazione di promozione sociale ’Le ali di Camilla’. L’associazione, nata nel 2019, supporta i pazienti che soffrono di malattie all’epidermide invalidanti come l’epidermiosi bollosa, i cosìddetti ’ragazzi farfalla’. Il policlinico di Modena è una delle poche eccellenze a livello europeo specializzate nel trattamento di questa patologia, che In Italia colpisce fra i sei e i settecento pazienti. Tre di questi pazienti, Alessandro, Donatella e Anna Maria, in cura al Policlinico, hanno condiviso la propria storia con i partecipanti: tra di loro i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali Giovanni Bertoldi, Stefano Prampolini e Luigia Santoro. Per la ministra Locatelli "la valorizzazione del terzo settore e il suo supporto sono fondamentali e sono i volontari e le realtà locali come questa che permettono di ottimizzare dialogo. Un supporto che nella nostra città arriva dalle realtà di volontariato come ‘le ali di Camilla’, come racconta una delle sue fondatrici Stefania Bettinelli, che riunisce "pazienti, professionisti, attivisti, volontari e anche motociclisti, con le loro staffette per il trasporto di farmaci attraversano il paese", ma anche dalla ricerca e dalla scienza.

f.l.