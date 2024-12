La nuova serie Netflix. Il centro come un set. Attesa per Zingaretti

Continuano le riprese de ’Il Capo Perfetto’, la nuova serie prodotta da Cattleya che sbarcherà su Netflix, basata sul film spagnolo a firma di Fernando León de Aranoa, e diretta da Roan Johnson e Niccolò Falsetti.

Ambientato a Modena – dopo che le riprese hanno avuto inizio nel distretto ceramico – le voci vedono Nicola Zingaretti nelle vesti di un imprenditore, ma di automotive. Solo lo schermo potrà dare conferma o meno a questi rumors ma mezza città intanto è stata coinvolta dalle riprese: i camion di Cinetecnica non si possono non notare per chi passa dalla Stazione Piccola, dove make-up e catering sono stazionati sul piazzale, mentre Via Saragozza in centro nella giornata di ieri era "occupata" dai mezzi di servizio, di fronte alla vecchia sede delle superiori Sigonio. L’azione questa volta è stata però appena più avanti, in via S. Geminiano, di fronte alla sede di Giurisprudenza, dove fra un via-vai di cameraman e membri del servizio le comparse aspettavano il nuovo "ciak, si gira" in abiti, acconciature e zaini in stile "primi anni 2000". Via blindata per l’occasione, ma strada lasciata libera: il traffico è rimasto regolare e i mezzi di servizio per le riprese sono stati posizionati in maniera consona.

Gli stessi negozianti si sono dimostrati soddisfatti delle tempistiche e della logistica dell’evento, mentre i passanti si guardavano intorno incuriositi, procedendo indisturbati. Tanti i ragazzi, bambini, coppie e anziani che si sono raccolti all’inizio della via per vedere – e commentare – cosa stesse succedendo in tranquillità. In molti prima di incappare nei cordoni di sicurezza hanno pensato si trattasse di qualche laurea, alcuni si sono persino chiesti "che lavori stessero facendo per avere tanta gente attorno".

Soltanto pochi giorni fa, infatti, sui suoi profili social, lo stesso Zingaretti aveva pubblicato un video riguardante il via alle riprese. "Giulio Zagni – si legge nella didascalia del post – è da sempre il sovrano indiscusso della sua fabbrica, l’uomo su cui tutti possono contare. Ma cosa succede se questo perfetto meccanismo si inceppa?". Non ci rimarrà che aspettare per saperlo.

Francesco Lolli