La Pieve batte Colombaro e raggiunge la vetta

COLOMBARO

1

LA PIEVE N.

3

COLOMBARO: Toni, Schenetti (21’st Cigarini), Vandelli, Pacilli, Sganzerla, Malavasi, Calò (12’st Masi), Vernillo (30’st Parisi), Francioso, Rispoli, Cataldo (37’st Bernardo). A disp: Tosi, Gazzotti, Borelli, Savarese, Bruno. All: Antonelli.

LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini (41’pt Monaco), Pepe, Pederzani, Gobbi, Casarano, Erihioui (20’st Esposito), Iazzerta, Carpeggiani (30’st Margotta), Boriani, Gilli (45’st Guerzoni). A disp: Fioriti, Gheduzzi, Shanableh, Rizzi, Bevini. All: Barbi

Arbitro: Lancieri di Imola

Reti: 16’ (rig.) Gilli, 4’st Carpeggiani, 15’st Rispoli, 43’st Margotta.

Note: ammonito Schenetti, Carpeggiani, Gobbi, Malavasi, Monaco, Sganzerla, Calzati.

Prova di forza de La Pieve che fa il pieno e sbanca Colombaro facendo 2 vittorie su 2. Al 14’ Francioso di testa mette il pallone sopra la traversa. Sulla ripartenza contropiede Nonantola con Gilli che viene atterrato in area da Schenetti, rigore che Gilli trasforma. Dopo l’1-0 sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Carpeggiani; prima con la punizione da distanza ravvicinata calciata male poi con il tiro dal limite dell’area che esce alto. Al 23’ Rispoli mette alla prova il portiere avversario ma il tiro viene respinto. Al 40’ Carpeggiani che ruba palla a centrocampo e si invola in area di rigore ma arrivato a tu per tu con Toni calcia fuori. La ripresa inizia con il contropiede di Carpeggiani che scappa a Schenetti e davanti al portiere avversario mette il pallone in rete. Al 53’ super Calzati su Vernillo. Al 60’ Rispoli, spalle alla porta, riesce a girarsi e dal limite dell’area scaglia un destro preciso che si infila a fin di palo. Al 75’ il Colombaro ha tra i piedi di Rispoli l’occasione del pareggio ma il portiere avversario fa il miracolo e para. Al 85 altra occasione per i ragazzi del Colombaro con la conclusione da fuori di Cigarini ma la difesa avversaria si immola e respinge. All’87’ altro contropiede Nonantola che porta alla rete di Margotta che scarta il difensore e di sinistro mette il pallone alle spalle di Toni.