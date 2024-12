La polizia locale aderisce al Cude: "Più riservatezza per i disabili"

La Polizia Locale di Formigine aderisce al ‘CUDE’, piattaforma nazionale informatica del contrassegno unificato disabili europeo, che consente ai titolari del contrassegno il suo utilizzo in tutta Italia garantendo la riservatezza dei dati. In pratica, al momento del rilascio del contrassegno, il titolare potrà indicare fino a due targhe che verranno collegate dalla Polizia Locale di Formigine al contrassegno in modo che i veicoli possano, senza altra formalità, accedere alle ZTL degli altri comuni. Le informazioni del caso possono essere richieste al Comando di Polizia Locale di Formigine. "Abbiamo ampliato il servizio a favore dei nostri residenti per garantire loro possibilità di spostamento. Ricordiamo tuttavia – dice la Comandante della PL formiginese Susanna Beltrami – che il contrassegno può essere utilizzato solo quando il titolare sia a bordo del veicolo".