La Roma cerca punte in terra neroverde. Piace Pinamonti, ma il Sassuolo non svende

Cerca attaccanti la Roma, e guarda a Sassuolo. Da una parte quanto sono buoni i rapporti tra le due società si sa, dall’altra è altrettanto noto come i giallorossi siano alla ricerca di attaccanti, e con i tanti giocatori in partenza si allunga la lista dei nomi nel mirino della dirigenza capitolina, fino a ricomprendere quello di Andrea Pinamonti, centravanti neroverde che logica esclude – questioni di curriculum e di sostenibilità di un ingaggio oltremodo pesante – si possa rivedere in cadetteria, e per di più con la maglia del Sassuolo.

La Roma ha urgenze conclamate, con Lukaku che ha la valigia in mano già da tempo, Abraham sul mercato, Belotti che rientra dal prestito ed il destino futuro di Dybala attualmente in sospeso. In questo scenario di indubbia precarietà spunta il nome di Andrea Pinamonti, che con la massima serie ha dimestichezza ed è considerato un prospetto in grado di soddisfare le istanze della società capitolina. Il Sassuolo investì, due stagioni fa, quanto non aveva mai investito (20 milioni) per aggiudicarli il centravanti di proprietà dell’Inter reduce da una stagione da 13 gol in quel di Empoli e ne ha ottenuto 17 gol in due stagioni: oggi è pronto a separarsi dall’arciere di Cles il quale, a sua volta, si guarda attorno non senza ambizioni. Tra i club che hanno chiesto notizie, stando a radiomercato, Como, Fiorentina, Torino (ai granata, come ai viola piace anche Laurientè) ma anche Milan e, appunto, la Roma. Le possibilità di intavolare una trattativa sono concrete anche se da una parte il Sassuolo non sembra intenzionato a ‘svendere’ e oggi, a sentire l’AD Giovanni Carnevali, pensa a ‘ricostruire, non a cedere’ e dall’altra è difficile che la Roma possa ottenere sconto particolarmente sostanzioso rispetto a quei 20 milioni spesi a suo tempo dai neroverdi per farne il centravanti del Sassuolo e blindarlo fino al 2027 con un ingaggio da top player.

Stefano Fogliani