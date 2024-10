La sfida della Lega: "Agricoltura e sanità. Basta centrosinistra"

Nella sede provinciale della Lega Modena è stata presentata la squadra dei candidati al Consiglio regionale. La presentazione, guidata dal segretario provinciale Guglielmo Golinelli, ha visto la partecipazione di figure di rilievo del territorio, che compongono una squadra che rappresenta al meglio tutta la provincia, forte e motivata per affrontare le elezioni regionali. Capolista Stefano Bargi, consigliere regionale uscente; Maurizio Cadegiani, già sindaco di Montecreto e rappresentante della montagna; Lodovica Boni si presenta per Castelfranco Emilia e le Terre di Castelli; la rappresentanza modenese è capeggiata da Giovanni Bertoldi, capogruppo in consiglio comunale, affiancato da Stefano Prampolini e Maria Luigia Santoro; per le terre d’Argine, scende in campo Cristina Po; per la bassa è candidata Paola Cappi, attuale assessore del Comune di Cavezzo. Quattro i macro temi fondamentali di questa campagna elettorale: gestione del territorio, sicurezza idraulica e contrasto al dissesto idrogeologico; difesa della sanità pubblica e territoriale: negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle cliniche private e alla crescente presenza del privato all’interno degli ospedali pubblici, attraverso le cooperative; infrastrutture: opere fondamentali come la Campogalliano-Sassuolo, la Cispadana e la Via Emilia-Bis sono attese da decenni, ma il centro-sinistra non è mai riuscito a portarle a compimento; agricoltura: contrasto alla fauna selvatica nociva e difesa delle nostre produzioni tipiche come quelle ortofrutticole.

r.m.