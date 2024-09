La "stella" modenese Erika Piancastelli porta in finale la nazionale azzurra

Gli Europei di softball proseguono con una nazionale azzurra, guidata dal manager Federico Pizzolini, sempre piu grande protagonista. Con cinque gare, tutte vinte, l’ Italia si qualifica per la finale per il titolo e oggi alle 16,30 affronterà la vincente (vale la classifica avulsa nei match di sabato notte) tra i grandi rivali Olandesi o la rivelazione del torneo, la Gran Bretagna. Su tutte le azzurre, ha brillato la "stella" modenese Erika Piancastelli, che ha trascinato la squadra da esterno, con battuta in attacco mb 368, oltre a due Home Run e 9 punti battuti casa. Nelle qualificazioni, la grande sfida tra potenze europee Italia - Olanda, si sono imposte le azzurre, con un secco e meritato 5 a 1, con la gara sbloccata a favore dell’Italia alla 6° ripresa, pitcher vincente e una Toniolo da manuale. Come anticipato, la gara decisiva di sabato notte, potrebbe usiamo il condizionale, proporre sul diamante Utrecht, l’eterna finale tra Italia contro gli Orange.

g. a.