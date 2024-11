Ladri al mercatino dell’artigianato in piazza Matteotti

Furto ieri mattina al mercatino dell’artigianato in piazza Matteotti. Da quanto risulta, i ladri sarebbero entrati in azione nel momento del cambio della vigilanza, poco dopo le 7. Le guardie notturne stavano smontando ed era in arrivo il responsabile del mercatino; tutto è avvenuto in pochi minuti, andrà chiarito come, dal momento che i gazebo risultavano perfettamente chiusi. Fatto sta che qualcuno ha notato strani movimenti, una o più persone sono riuscite a intrufolarsi all’interno e a rubare varia merce, in particolare maglie in cashmere per circa 5mila euro. "Nel mio stand, con oggetti in ceramica, non hanno preso nulla probabilmente perché sono prodotti fragili – spiega Carolina Prandi di Spontanea Ceramic – ma da altri hanno rubato borse, creme e pelletteria. Alcuni ragazzi il giorno prima erano stati visti fare dei video. Chi ha agito sapeva già dove andare". Un lavoro da ’professionisti’. Sul posto sono arrivati i carabinieri, per visionare le telecamere.

"Molti artigiani arrivavano da fuori città, non un bel biglietto da visita" rileva una cittadina.