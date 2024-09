Ladri in azione da ’Blue Shock’

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, i ladri hanno colpito nuovamente l’attività di parrucchiere di Davide Pesce (foto), in via Carlo Zucchi. Nei giorni scorsi, nottetempo, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di ’Blue Shock’, portando via il fondo cassa che era presente, poco più di cinquanta euro. Fortuntamente per il titolare, questa volta i malviventi non hanno preso altro. Non era stato così infatti quattro anni fa, quando dall’interno di Blue Shock era sparito di tutto: prodotti e macchinette per il taglio. Soprattutto, nel caso precedente per entrare i malviventi avevano sfondato una delle vetrine.