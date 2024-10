L’amore scoperto dopo gli ’anta’. Imparato e D’Ambrosio, ’La felicità’

Appuntamento stasera e domani, alle 21 al Teatro Michelangelo di Modena con Gianfelice Imparato e Alessandra D’Ambrosio che portano in scena l’opera di Eric Assous: ‘La felicità’. L’amore dopo gli ‘anta’ per due persone che hanno un vissuto alle spalle.

Un incontro casuale, lo sviluppo di un rapporto alla ricerca di una felicità alla portata di tutti. Testo che va dal tenero, al teso, al comico. Tutto da godere. Luisa e Alessandro, non più giovani, dopo il loro primo incontro hanno passato la notte insieme. Al risveglio si trovano ad affrontare le tipiche insicurezze di chi non sa se la loro prima colazione sia l’inizio di un rituale che condivideranno nel tempo o l’epilogo di un incontro casuale. Di questi momenti ne hanno vissuti tanti. Luisa è separata e Alessandro è in attesa di divorzio ed ha anche tre figlie. In un susseguirsi di bugie, colpi di scena esituazioni paradossali, Eric Assous, in questa pièce estremamente divertente, riesce a descrivere perfettamente l’amore a questa età: credono ancora che in un rapporto di coppia possono trovare la felicità?