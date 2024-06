’Laundry Heroes’, che anteprima. Al nuovo Arena fa il pieno di applausi

Grande successo per l’anteprima nazionale della serie ‘Laundry Heroes’ al nuovo Cinema Arena di Modena. Quasi 300 persone hanno riempito la sala per scoprire la puntata pilota del progetto, girata per larga parte sul nostro territorio, con una troupe tutta emiliano-romagnola. Moderato dalla giornalista Laura Solieri, l’evento ha permesso al pubblico di conoscere le gesta dei protagonisti Fillo e Andromeda, le cui esistenze si muovono all’interno di una lavanderia e gettone. Al termine della serata si è tenuto un breve ed emozionante unplugged del cantautore Guidoboni. Scritta e diretta da Vincenzo Malara, già autore della serie ’Rudi’, ’Laundry Heroes’ è una’dramedy’, una commedia drammatica che mescola ironia, dramma e romanticismo. La serie sarà distribuita nei principali festival nazionali e internazionali in attesa dell’approdo sulle piattaforme.